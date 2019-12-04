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В ЖК "Чистое небо" машина скорой помощи "одержала победу" на дороге

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Оба автомобиля встретились на дороге, на которой предусмотрено одностороннее движение.

Вечером 16 июня жители жилого комплекса "Чистое небо" в Приморском районе засняли на видео "противостояние" на дороге. В нём, судя по кадрам, победу одержала машина скорой помощи. 

Оба автомобиля встретились на дороге, на которой предусмотрено одностороннее движение. Однако, судя по припаркованным машинам, не совсем понятно, в какую именно сторону. 

Ранее мы писали, что в Приморском районе произошло ДТП с участием двух автомобилей и мотоциклиста.

Видео: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

Теги: жк чистое небо, скорая помощь
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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