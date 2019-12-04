В ЖК "Чистое небо" машина скорой помощи "одержала победу" на дороге

Оба автомобиля встретились на дороге, на которой предусмотрено одностороннее движение.

Вечером 16 июня жители жилого комплекса "Чистое небо" в Приморском районе засняли на видео "противостояние" на дороге. В нём, судя по кадрам, победу одержала машина скорой помощи.

Оба автомобиля встретились на дороге, на которой предусмотрено одностороннее движение. Однако, судя по припаркованным машинам, не совсем понятно, в какую именно сторону.

Ранее мы писали, что в Приморском районе произошло ДТП с участием двух автомобилей и мотоциклиста.

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