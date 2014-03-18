В "Зеркальном" открылся слет юных моряков

С 2012 года слет проводится на базе загородного центра детско-юношеского творчества "Зеркальный" в Ленобласти.

С пятницы, 17 сентября, по вторник, 21 сентября, комитет по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями открыл ежегодный Слет юных моряков на базе загородного центра детско-юношеского творчества "Зеркальный", сообщили в пресс-службе ведомства.

Три дня ребята будут участвовать в соревнованиях, знакомиться друг с другом, общаться с новыми участниками и встречаться со старыми друзьями.

Организаторы подготовили соревнования по видам морского многоборья: кросс, плавание, стрельба из пневматического пистолета, гребная и парусная гонка на ЯЛ-6; соревнования по физической подготовке; состязания по прикладным видам морской подготовки: вязание морских узлов, визуальная сигнализация, флажный семафор и многое другое.

Участие в слете принимают команды из Петербурга, области, других регионов России и даже зарубежья. В командах по 8 человек, как девушек, так и юношей, которые учатся в специализированных морских классах, состоят в подростково-молодежных клубах, в профессиональных образовательных организациях морской направленности, учатся в кадетских классах, кадетских корпусах морской направленности.

Победителей и призеров соревнований наградят 21 сентября.

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Фото: Смольный