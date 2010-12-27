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В "Зенит" может перейти бывший защитник английского "Ливерпуля" Альберто Морено
Сегодня, 14:35
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EvaRaskol

В "Зенит" может перейти бывший защитник английского "Ливерпуля" Альберто Морено

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Футболист рассматривается в качестве резервной опции.

В петербургский клуб "Зенит" планирует перейти защитник "Ливерпуля" Альберто Морено, сообщил sport.ru. В июне футболист покинул свою команду и считается свободным агентом.

Морено рассматривается в качестве усиления позиции левого защитника. Руководство "сине-бело-голубых" заинтересовано в трансфере игрока, но футболист не считается приоритетной покупкой.

Альберто Морено сыграл четыре матча в составе сборной Испании. В 2014 году футболист перешел в "Ливерпуль", где в этом сезоне принял участие в пяти играх на клубном уровне без результативных действий.

Фото: amplfc18 / Instagram

Теги: зенит, футбол
Категории: Лента новостей, Спорт, Зенит,

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