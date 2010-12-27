В "Зенит" может перейти бывший защитник английского "Ливерпуля" Альберто Морено

Футболист рассматривается в качестве резервной опции.

В петербургский клуб "Зенит" планирует перейти защитник "Ливерпуля" Альберто Морено, сообщил sport.ru. В июне футболист покинул свою команду и считается свободным агентом.

Морено рассматривается в качестве усиления позиции левого защитника. Руководство "сине-бело-голубых" заинтересовано в трансфере игрока, но футболист не считается приоритетной покупкой.

Альберто Морено сыграл четыре матча в составе сборной Испании. В 2014 году футболист перешел в "Ливерпуль", где в этом сезоне принял участие в пяти играх на клубном уровне без результативных действий.

Фото: amplfc18 / Instagram