"Паркуюсь где хочу": в Зеленогорске водитель припарковал машину на крыше отеля

Как водитель вышел из салона, остается загадкой.

В пятничное утро пользователи социальных сетей с недоумением обсуждают снимок, опубликованный в Сети. На нем видно, что легковушка припаркована на крыше здания. Снимок опубликован в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург".

В Зеленогорске водитель автомобиля оставил свое ТС припаркованным на крыше здания, рядом с отелем "Гелиос". Точнее автомобиль наполовину оказался на крыше, полностью заехать не удалось и машину просто прижало к стене. Как потом выбрался из авто сам водитель – неизвестно. Информации о пострадавших пока не поступало.

КАК???? Спать не буду, всё буду думать, КАК такое возможно???? Михаил Ларионов, участник группы

Ранее на Piter.TV: В Пулково тестируют новую систему оплаты парковки на привокзальной площади.

Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург/ ВК