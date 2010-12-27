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"Паркуюсь где хочу": в Зеленогорске водитель припарковал машину на крыше отеля
Сегодня, 10:30
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nastya960
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"Паркуюсь где хочу": в Зеленогорске водитель припарковал машину на крыше отеля

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Как водитель вышел из салона, остается загадкой.

В пятничное утро пользователи социальных сетей с недоумением обсуждают снимок, опубликованный в Сети. На нем видно, что легковушка припаркована на крыше здания. Снимок опубликован в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург".

В Зеленогорске водитель автомобиля оставил свое ТС припаркованным на крыше здания, рядом с отелем "Гелиос". Точнее автомобиль наполовину оказался на крыше, полностью заехать не удалось и машину просто прижало к стене. Как потом выбрался из авто сам водитель – неизвестно. Информации о пострадавших пока не поступало. 

КАК???? Спать не буду, всё буду думать, КАК такое возможно????

Михаил Ларионов, участник группы 

Ранее на Piter.TV: В Пулково тестируют новую систему оплаты парковки на привокзальной площади.

Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург/ ВК

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Теги: зеленогорск , парковка
Категории: Лента новостей Новости СПб Выборг

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