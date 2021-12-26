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В Зеленогорске произошло массовое ДТП на скользкой трассе

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Уточняется информация о пострадавших. 

В Зеленогорске сегодня днем, 26 декабря, произошла жесткая авария с участием трех автомобилей. Об этом сообщили очевидцы в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург". 

Известно, что две машины серьезно повредились. У одной полностью смялся капот, у второй протаранен бок. Еще одна легковушка угодила в канаву. 

На данный момент выясняются обстоятельства аварии. Уточняется информация о пострадавших. 

Ранее на Piter.tv сообщили, что на Лиговском проспекте подрались водитель грузовика и владелец легковушки.

Видео: ВКонтакте / ДТП и ЧП Санкт-Петербург

Теги: авария, гололёд, зеленогорск, массовое дтп
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб, ДТП, Новости Ленинградской области,

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