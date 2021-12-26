В Зеленогорске произошло массовое ДТП на скользкой трассе

Уточняется информация о пострадавших.

В Зеленогорске сегодня днем, 26 декабря, произошла жесткая авария с участием трех автомобилей. Об этом сообщили очевидцы в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург".

Известно, что две машины серьезно повредились. У одной полностью смялся капот, у второй протаранен бок. Еще одна легковушка угодила в канаву.

На данный момент выясняются обстоятельства аварии. Уточняется информация о пострадавших.

Ранее на Piter.tv сообщили, что на Лиговском проспекте подрались водитель грузовика и владелец легковушки.

Видео: ВКонтакте / ДТП и ЧП Санкт-Петербург