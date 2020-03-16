Бренды одежды потребовали у владельцев торговых центров снижения арендной платы.

В Zara задумались о закрытии магазинов в России из-за коронавируса. Бренды одежды потребовали у владельцев торговых центров снижения арендной платы. Причина: снижение посещаемости из-за распространения коронавируса.

Популярный масс-маркетовый производитель Zara задумался о закрытии магазинов в РФ. Возможна временная остановка в работе магазинов. Об этом пишет "Коммерсантъ".

С требованием понизить арендную плату выступили и в "Рив Гош".

Ранее было предсказано ослабление эпидемии коронавируса.