  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Петербургский депутат предложил создать в городе четыре места для купания
Сегодня, 17:07
158
Cherepanov

Петербургский депутат предложил создать в городе четыре места для купания

0 0

Новые водоёмы на севере, юге, западе и востоке могут предотвратить массовые заражения инфекциями.

Депутат Законодательного собрания Петербурга Алексей Цивилев предложил руководителю Невско-Ладожского бассейнового управления Анне Кузнецовой рассмотреть возможность организации в черте города четырёх водных объектов. Речь идет о водоёмах на севере, юге, западе и востоке, сообщил "Петербургский дневник".

Парламентарий утверждает, что петербуржцы, которые не могут выехать для отдыха в Ленинградскую область, купаются в опасных водоёмах вместе с детьми. Это может привести к заражениям острыми кишечными и вирусными инфекциями, последствия которых могут носить необратимый характер.

Ранее Piter.TV сообщал о том, что в Петербурге не нашли ни одного чистого водоёма для купания.

Фото: encspb.ru

Теги: водёмы, закс, купание
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии