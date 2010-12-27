В ЗакСе предлагают легализовать граффити и стрит-арт

Депутаты обсуждают возможности по легализации уличного искусства в городе.

Петербургские парламентарии рассматривают законопроект о легализации граффити и стрит-арта на улицах города. Местным художникам могут позволить создавать творения в определенных для этого локациях. Также, по мнению депутатов, мастерам следует согласовывать изображения, которые они хотят выполнить.

Одобрение или неодобрение арт-объекта будет находиться во власти уполномоченного органа, установленного Правительством города. Кроме письменной заявки, авторы должны предоставить макет или эскиз работы. ФОрма документов будет специально разработана в Смольном.

Отметим, что за антизаконные граффити художникам будет грозить административная ответственность.

Фото: Piter.tv