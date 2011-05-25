В ЗакСе Петербурга предварительно одобрил закон об аттракционах

в документе говорится, что правительство России обязано установить общие требование к контролю за работой таких мест, их техническим характеристикам и другое.

Депутаты ЗакСа Петербурга 14 декабря в первом чтении одобрили законопроект об аттракционах. Он установит единые нормы действия парков развлечений. Авторами выступили единороссы Константин Чебыкин, Антон Рудаков и Денис Четырбок.

По словам Четырбока, в документе говорится, что правительство России обязано установить общие требование к контролю за работой таких мест, их техническим характеристикам и другое.

Представитель Ростехнадзора Петербурга заявил, что сейчас ведомство не может самостоятельно запретить работу неисправного аттракциона. Для этого приходится обращаться в другие органы, что занимает время и приводит к появлению пострадавших. Закон исправит эти недочёты.

В результате за проект проголосовало большинство парламентариев. На поправки взяли два месяца.

Фото: Piter.tv

