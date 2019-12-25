В Забайкалье погиб 3-летний ребенок, провалившись под лед на реке

Ребенок гулял с другими малышами без присмотра взрослых.

В Забайкалье утонул маленький ребенок, провалившись под лед.

Трагедия произошла в селе Танха Забайкальского края, сообщает РИА Новости со ссылкой на региональные следственные органы СКР. Трехлетний малыш в компании с другими маленькими детьми гуляли без присмотра взрослых. Детвора направилась к реке, где мальчик вышел на лед и провалился в реку.

Мальчика вытащил из воды мужчина, который находился поблизости. Но через несколько минут ребенок умер. Следственные органы по факту гибели малолетнего ребенка возбудили уголовное дело по статье "причинение смерти по неосторожности".

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