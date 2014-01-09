В Забайкалье двое погибли от отравления угарным газом при пожаре

В местную больницу после пожара попала женщина с ребенком.

Двое человек погибли и еще двое, включая несовершеннолетнего ребенка, пострадали от отравления угарным газом на территории Забайкальского края в Улетовском округе. Соответствующее заявление в социальных сетях опубликовали представители пресс-службы регионального управления ГУ МЧС. Известно, что сейчас пациенты госпитализированы.

Пламя охватило жилое здание в 01:23 утра 14 мая по местному времени (19:23 вечера 13 мая по московскому времени) в населенном пункте Улёты по улице Юбилейная. Для ликвидации пожара привлекались силы девяти человек личного состава и три единицы техники при пожарно-спасательной части под номером 36. Во время тушения огнеборцы нашли тела двух жертв трагедии. Речь идет об останках мужчины и женщины. Еще одна женщина с ребенком были оперативно доставлены в районную больницу. В 01:40 утра по местному времени пожар удалось локализовать на площади в 40 квадратных метров. К 02:15 часам утра ликвидировано открытое горение. На место трагедии выезжал прокурор Улетовского района Кирилл Федорчук. Сейчас решается вопрос о возбуждении по факту произошедшего уголовного дела.

В ходе проверки представители прокуратуры оценят соблюдение органами системы профилактики требований законодательства при работе с семьей. Кроме того, прокуратура взяла на контроль ход и результаты процессуальной проверки. пресс-служба прокуратуры по Забайкалью

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Фото и видео: Telegram / Прокуратура Забайкальского края