В армии есть ряд военно-учетных должностей, которые не требуют специальной подготовки. ВУС 100 — "стрелок" — является одной из них.

В пятницу, 7 октября, в Западном военном округе объяснили, как присваивают специальности мобилизованным. Об этом рассказали в пресс-службе ЗВО.

Присвоение специальности – обычная не ротивозаконная практика. В армии есть ряд военно-учетных должностей, которые не требуют специальной подготовки. ВУС 100 — "стрелок" — является одной из них.

ЗВО выпустило объяснение после поста мобилизованного в Горелово 32-летнего мужчины, которому присвоили специальность стрелка. При этом петербуржец не служил. В ЗВО проводят проверку, в ходе которой выяснят, как в военном билете петербуржца появились отметки о прохождении военных сборов, хотя он не принимал в них участие.

Фото: Piter.tv



