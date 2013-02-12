В Южной Корее на заводе автозапчастей произошел крупный пожар

В СМИ рассказали о нескольких десятках пострадавших.

По меньшей мере 50 человек пострадали при пожаре, произошедшем на заводе автомобильных запчастей в городе Тэджон в Республике Корея. Соответствующие данные опубликовало местное новостное агентство Yonhap. Журналисты уточнили, что 35 потерпевших получили серьезные травмы. На инцидент уже публично отреагировал премьер-министр страны Ким Мин Сок. Иностранный чиновник дал указание экстренным службам использовать все доступные средства и весь личный состав для борьбы с распространением пламени.

Известно, что возгорание возникло примерно в 13:17 по местному времени (в 07:17 утра 20 марта по времени Москвы). К тушению огня привлечены силы 240 человек экстренного ведомства. также задействовано около 70 единиц техники.

На Дунайском проспекте загорелась трехкомнатная квартира. Есть пострадавшая.

