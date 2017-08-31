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В Юнтоловском заказнике повар нашел человеческие кости

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Мужчина обнаружил челюсть, позвонки и тазовые кости

В Юнтоловском заказнике мужчина, повар по профессии, во время прогулки по парку обнаружил в кустах человеческие останки. Как сообщается, произошло это накануне, 30 августа 2017 года, примерно в километре от реки. 

Мужчина вызвал на место происшествия полицию. Те извлекли из земли оставшиеся прикопанные останки трупа. Как стало известно, всего правоохранители обнаружили несколько частей – нижнюю челюсть, позвонок, копчик, две тазовые кости и две бедренные кости. На костях сохранились остатки кофты и брюк.

Останки направлены в морг. Там криминалистам предстоит установить, кому принадлежали эти кости и каковы были обстоятельства смерти человека, которому они принадлежали. Параллельно собственную проверку проводит Следственный комитет. 

Видео: архив

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Теги: останки , петербург , человеческие останки , юнтолово , юнтоловский заказник
Категории: Новости СПб Криминальные происшествия Происшествия

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