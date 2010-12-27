Около входа в Юнтоловский заказник нашли бездомного пса

В Юнтолово, около входа в заказник, петербуржцы обнаружили бездомного пса. Неравнодушные петербуржцы решили помочь животному скорее найти хозяина.
В группе "Лахта. Онлайн / Приморский район" появилось сообщение о том, что местные жители обнаружили пса у входа в Юнтоловский заказник.
В Юнтолово возле дома 55/1, около входа в заказник. Без ошейника. Очень худая и ласковая.
Илья Д., местный житель.
Одинокий пес выглядит ухоженным и совершенно не боится людей. Местные жители хотят, чтобы хозяева собаки скорее нашлись.
Фото: Лахта. Онлайн. / Приморский район / ВК.