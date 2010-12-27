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Около входа в Юнтоловский заказник нашли бездомного пса
Сегодня, 17:46
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alexandra08
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Около входа в Юнтоловский заказник нашли бездомного пса

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Одинокая собака выглядит ухоженно и совершенно не боится людей.

В Юнтолово, около входа в заказник, петербуржцы обнаружили  бездомного пса. Неравнодушные петербуржцы решили помочь животному  скорее найти хозяина.

В группе "Лахта. Онлайн / Приморский район" появилось сообщение о том, что местные жители обнаружили пса у входа в Юнтоловский заказник.

В Юнтолово возле дома 55/1, около входа в заказник. Без ошейника. Очень худая и ласковая.

Илья Д., местный житель.

Одинокий пес выглядит ухоженным и совершенно не боится людей. Местные жители хотят, чтобы хозяева собаки скорее нашлись.

Фото: Лахта. Онлайн. / Приморский район / ВК.

Теги: бездомные животные , бездомный пес , юнтолово , юнтоловский заказник
Категории: Картина дня Новости СПб Лента новостей

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