В Юкках появится крупнейший в России медицинский центр

Комплекс ежегодно будет принимать на лечение 3,5 тысячи человек.

В Юкках в конце этого года появится многопрофильный медицинский комплекс. Проектные работы уже ведутся, под комплекс выделен участок площадью 30,4 га.

В пресс-службе Ленобласти сообщили, что реализацией проекта занимается группа клиник "Согаз медицина". Губернатор области Александр Дрозденко сообщил, что на выделенной территории будет построен крупнейший в стране объект, аналогов которому нет даже в Европе.

"Новый центр позволит тысячам граждан России получить доступную высококвалифицированную помощь", – отметил глава региона.

Здесь будут онкологический центр, многопрофильная клиника, центр реабилитации и спортивной медицины, даже учебный комплекс и центр ядерной медицины. Комплекс ежегодно будет принимать на лечение 3,5 тысячи человек.