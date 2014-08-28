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В Юкках появится крупнейший в России медицинский центр
Сегодня, 14:33
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В Юкках появится крупнейший в России медицинский центр

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Комплекс ежегодно будет принимать на лечение 3,5 тысячи человек.

В Юкках в конце этого года появится многопрофильный медицинский комплекс. Проектные работы уже ведутся, под комплекс выделен участок площадью 30,4 га.

В пресс-службе Ленобласти сообщили, что реализацией проекта занимается группа клиник "Согаз медицина". Губернатор области Александр Дрозденко сообщил, что на выделенной территории будет построен крупнейший в стране объект, аналогов которому нет даже в Европе. 

"Новый центр позволит тысячам граждан России получить доступную высококвалифицированную помощь", – отметил глава региона.

Здесь будут онкологический центр, многопрофильная клиника, центр реабилитации и спортивной медицины, даже учебный комплекс и центр ядерной медицины. Комплекс ежегодно будет принимать на лечение 3,5 тысячи человек.

Теги: медицинский центр, согаз
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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