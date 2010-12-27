В Юкках Ленобласти построят центр высокотехнологичной медицины

Предполагается, что здесь смогут работать 1500 медиков, оператором создания выступит "Согаз".

В Ленинградской области может появиться центр высокотехнологичной медицины. Проект рассмотрели в рамках заседания Организационного штаба по проектному управлению. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Ленинградской области.

В настоящее время мы формируем систему оказания эффективной медицинской помощи населению: от фельдшерско-акушерских пунктов в малых поселках до межрайонных больниц и центров. И эта система выстраивается для того, чтобы каждый житель Ленинградской области имел равные возможности для ранней диагностики и качественного лечения заболеваний Александр Дрозденко, глава Ленинградской области

Центр высокотехнологичкой медицины будет специализоваться на онкологических и сердечно-сосудистых заболеваниях, так как это самые частые причины смертности людей. В этом центре будут применять наработки ученых и практиков российской ядерной медицины. Для постройки хотят взят 30 га земли в Юкках. Предполагается, что здесь смогут работать 1500 медиков, оператором создания выступит "Согаз".

Ранее министр здравоохранения РФ озвучила план развития медицины на 30 лет.

Фото: Piter.TV