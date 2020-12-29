Посадку пилот производил в штатном режиме в аэропорту Нижневартовска.

В Югре самолет вынужденно сел из-за отказа датчиков шасси. Об этом рассказали представители Уральской транспортной прокуратуры. По данным управления, речь идет о самолете авиакомпании "Сибирь". Рейс SBI5336 летел из Нового Уренгоя в Ямало-Ненецком автономном округе до Новосибирска. Экипажу пришлось приземлиться в Нижневартовске.

22 января в 16:15 по местному времени (в 14.15 по московскому времени) в аэропорту Нижневартовска произвело вынужденную посадку воздушное судно Embraer-170 с сообщением "Новый Уренгой - Новосибирск". Причина вынужденной посадки - отказ датчиков системы шасси пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры

Известно, что в лайнере находились четыре члена экипажа и 51 пассажир. Посадка производилась в штатном режиме. Сведений о пострадавших нет. Позже рейс отправится в пункт назначения в 20:20 вечера по местному времени (18:20 вечера по московскому времени).

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Фото: Piter.tv