В ЮАР антилопа победила в неравной схватке с двумя львицами

Посетители национального парка стали свидетелями неравной схватки антилопы Гну и двух голодных львиц и сняли битву на видео.

В сети опубликовано видео из национального парка в ЮАР, которое сняли отдыхающие.

Автор видео рассказывает, что компанией отправились отдохнуть в ЮАР и стали свидетелями отчаянной схватки антилопы гну и двух львиц. Люди увидели борьбу антилопы и львов и уехали. А затем, спустя час, решили вернуться посмотреть, что осталось от антилопы. Но, когда они вернулись, то очень удивились увиденному. Антилопа была еще жива. Она лежала на земле, а львицы с разных сторон кусали и царапали гну. Но тут антилопа собрала свои силы, вскочила на ноги и пыталась отогнать хищниц. Одна из львиц вцепилась мертвой хваткой в антилопу и повисла на ней. Вторая атаковала рогатую сзади. В какой-то момент антилопа насадила львицу на рог и пыталась скинуть. Когда ей это удалось, антилопа стала кружиться вокруг себя, поднимая клубы пыли, выставив рога.

Испуганные и посрамленные львицы удалились.

Видео: YouTube/Kruger Sightings