В Ярославской области в ДТП с КАМАЗом погибли 2 человека

В Ярославской области в ДТП с перевернувшимся КАМАЗом погибли 2 человека.
УМВД по Ярославской области сообщает, что на трассе по направлению из Ивановской области в г. Ростов-Великий водитель КАМАЗа 1958 года рождения не справился с управлением и вылетел в правый кювет, где перевернулся. Он и его 60-летний пассажир от полученных травм скончались на месте до приезда медиков.
Полиция устанавливает все обстоятельства ДТП.
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Фото:УМВД по Ярославской области
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