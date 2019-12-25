В Ярославской области в ДТП с КАМАЗом погибли 2 человека

Водитель груженого КАМАЗа не справился с управлением и упал в кювет, где перевернулся.

В Ярославской области в ДТП с перевернувшимся КАМАЗом погибли 2 человека.

УМВД по Ярославской области сообщает, что на трассе по направлению из Ивановской области в г. Ростов-Великий водитель КАМАЗа 1958 года рождения не справился с управлением и вылетел в правый кювет, где перевернулся. Он и его 60-летний пассажир от полученных травм скончались на месте до приезда медиков.

Полиция устанавливает все обстоятельства ДТП.

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Фото:УМВД по Ярославской области