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В Ярославской области в ДТП с КАМАЗом погибли 2 человека
Сегодня, 10:00
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В Ярославской области в ДТП с КАМАЗом погибли 2 человека

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Водитель груженого КАМАЗа не справился с управлением и упал в кювет, где перевернулся.

В Ярославской области в ДТП с перевернувшимся КАМАЗом погибли 2 человека.

УМВД по Ярославской области сообщает, что на трассе по направлению из Ивановской области в г. Ростов-Великий водитель КАМАЗа 1958 года рождения не справился с управлением и вылетел в правый кювет, где перевернулся. Он и его 60-летний пассажир от полученных травм скончались на месте до приезда медиков.

Полиция устанавливает все обстоятельства ДТП.

Сегодня ранее:В Оренбургской области три человека погибли в ДТП с машиной инкассаторов

Фото:УМВД по Ярославской области

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Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости России,

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