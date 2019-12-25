В Оренбургской области три человека погибли в ДТП с машиной инкассаторов

Среди погибших несовершеннолетняя девушка.

В Оренбургской области произошло столкновение с инкассаторским "Фордом" и ВАЗ "десяткой".

МЧС РФ по Оренбургской области сообщает, что в ночь на вторник на трассе Оренбург-Самара на 17 километре, в районе с. Подгородняя Покровка произошло ДТП с участием автомобиля Форд Транзит и ВАЗ 2110.

В результате ДТП 3 человека погибли. Это девушка 2003 года рождения и мужчины 1998 и 1999 годов рождения. Еще 2 человека, мужчины 1966 и 1953 годов рождения, получили травмы.

На ликвидацию последствий аварии выезжали спасатели МЧС, бойцы 3 пожарно – спасательной части.

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Фото: МЧС РФ по Оренбургской области