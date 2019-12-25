В Ярославской области обрушился пешеходный мост за 20,5 миллионов

Мост открыли в 2015 году действующий в то время губернатор Сергей Ястребов и депутат Госдумы РФ Валентина Терешкова.

В Поселке Борисоглебский Ярославской области рухнул пешеходный мост, который был торжественно открыт в 2015 году.

В 2013 году вовремя весеннего половодья в поселке Борисоглебский смыло деревянный пешеходный мост через реку Устье. В 2015 году был построен капитальный навесной мост, стоимость которого оценивалась в 20,5 миллионов рублей. В торжественной обстановке он был открыт действующим в то время губернатором Ярославской области Сергеем Ястребовым и депутатом Госдумы РФ Валентиной Терешковой, сообщает Ярославский информационный портал "YarNews".

Накануне, 22 апреля, штормовой ветер расшатал мост, и лопнули ванты, которые держали мост. В результате мост "сложился" пополам. Во время ЧП никто не пострадал. На место прибыли глава муниципалитета, спасатели и полиция. Были вызваны проектировщики и специалисты, которые должны дать оценку ситуации и решить, можно ли поднять и восстановить мост. Организация, которая строила мост ныне банкрот, хотя мост еще на гарантии, сообщил глава района Владимир Попов.

Фото: ВК, Анатолий Дембовский