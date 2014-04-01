В Ярославле идут обыски у сотрудников штаба Навального

Организацию подозревают в краже электроэнергии.

В Ярославле идут обыски у сотрудников штаба Алексея Навального. Об этом сообщили представители оппозиционного движения в собственном Telegram-канале. Специалисты объяснили, что оперативные мероприятия утром 31 марта проводятся в связи с расследованием уголовного дела о хищении электроэнергии. Также оперативники пришли с обысками по месту жительства сотрудников штаба.

Известно, что пришли к двум сотрудникам штаба — к Александру Смирнову и Артуру Сидорову. Они перестали выходить на связь. Сказать, кто именно пришел с обысками, они не успели. Точно известно, что изымают всю имеющуюся технику: телефоны, ноутбуки. представитель штаба Дмитрий Низовцев в интервью "Новой газете"

Напомним, что вчера "Яргорэлектросети" отключили электричество в здании, где располагается офис штаба. Сотрудники штаба Навального заявили, что платят за освещение собственнику помещения. В одном из Telegram-каналов появились сведения о том, что штаб из Ярославля якобы "ворует" электричество сотнями тысяч киловатт. Сами сотрудники объяснили, что в офисе работают три человека. При таком же числе ноутбуков и единственным кулером им пришлось бы "воровать" указанный объем электроэнергии на протяжении многих лет.

В московском штабе Навального сообщили о приходе силовиков.

Фото: Piter.tv