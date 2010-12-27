В Ярославле автомобилист убил автостопщика

Нервный водитель наказал хамоватого автостопщика непредумышленным лишением жизни.

Ярославский водитель не смог сдержать эмоции из-за неприличного жеста, который показал ему автостопщик. Автомобилист вышел из машины и жестоко избил наглого путешественника. Для последнего некультурное поведение дорого ему стоило. Травмы, которые нанес автолюбитель оказались несовместимы с жизнью.

Следственное управление по региону сообщило, что инцидент произошел 26 августа. Водитель напал на пешехода на улице Добрынина в Ярославле. Как стало известно, автостопщик ловил попутку, находясь в состоянии алкогольного опьянения. 27-летний житель Рыбинска отказался притормаживать перед молодым человеком, на что тот показал ему средний палец. Такое наглое и хамское поведение разозлило водителя и он вышел на дорогу, чтобы разобраться с нарушителем спокойствия. Автостопщика дважды ударили по лицу, после чего тот упал и ударился головой о проезжую часть. В это же день потерпевший скончался в местной больнице.

Скандалисту предъявили обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда и убийстве по неосторожности. Мужчина находится под подпиской о невыезде.