В саду на Аптекарском острове зацвела первая сакура

Нежно-розовые цветы заметила петербуженка.

На дворе февраль, а в Петербурге уже зацвела первая сакура. Петербурженка заметили первые цветы в Японском саду на Аптекарском острове. Фотографии она выложила в своем Instagram.

Сакура относится к подсемейству сливовых, часто используется именно как декоративное растение. В Японии сакура метафорически обозначает эфемерность жизни.

Японский сад создавался русскими и японскими ландшафтными архитекторами по проекту профессора института Икэнобо Ямада Мидори. Садик можно посетить только в составе экскурсионной группы.

Фото: zimelie/ Instagram