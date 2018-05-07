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В саду на Аптекарском острове зацвела первая сакура
Сегодня, 9:55
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nastya960

В саду на Аптекарском острове зацвела первая сакура

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Нежно-розовые цветы заметила петербуженка.

На дворе февраль, а в Петербурге уже зацвела первая сакура. Петербурженка заметили первые цветы в Японском саду на Аптекарском острове. Фотографии она выложила в своем Instagram.

Сакура относится к подсемейству сливовых, часто используется именно как декоративное растение. В Японии сакура метафорически обозначает эфемерность жизни. 

Японский сад создавался русскими и японскими ландшафтными архитекторами по проекту профессора института Икэнобо Ямада Мидори. Садик можно посетить только в составе экскурсионной группы.

Фото: zimelie/ Instagram

 

 

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Теги: аптекарский остров, сакура, японский сад
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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