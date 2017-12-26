В Японском море продолжаются поиски пропавшего рыболовецкого судна "Восток"

Заместитель начальника Главного управления МЧС России по Приморскому краю Александр Каплу рассказал о поисках рыболовецкого судна "Восток", который пропал на подходе к Сахалину.

В Японском море пропало рыболовецкое судно "Восток".

Судно шло из порта в Южной Корее в Сахалин. Ночью от судна поступил сигнал бедствия. В районе предполагаемого места пропажи судна обнаружена пустая бочка, которую ранее приняли за радиобуй, два спасжилета и рыболовецкий мусор. Поиски ведутся с воздуха и на воде. Сообщается, что на борту судна было 20 человек, а не 21 как сообщалось ранее.

В районе бедствия штормовые волны высотой до 5 метров, что осложняет поиски и уменьшает шансы на спасение рыбаков. Вода в этом районе около 0 градусов, температура воздуха -16 градусов. Район осматривают судно «Диомид» и два вертолета. На место поисков вылетел самолет Бе-200 и вышло многофункциональное спасательное судно. К поискам подключился и Тихоокеанский флот. Шансы на обнаружение живых членов экипажа малы, но выводы делать рано, так как в этом месте оживленное судоходство, а "Восток" обнаружен спасательными плавсредствами. Не исключается возможность, что потерпевшие кораблекрушение моряки будут найдены на берегу.

В Центре управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Приморскому краю организована работа оперативного штаба.

Видео: МЧС Приморский Край