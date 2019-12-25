В Японии заявили, что следят за ситуацией вокруг планов России по выходу из программы МКС

Сэйдзи Кихара оценил решение РФ покинуть проект МКС после выполнения международных обязательств.

В Японии заявили, что следят за ситуацией вокруг российских планов по выходу из программы Международной космической станции. Соответствующее заявление в рамках регулярного брифинга с журналистами в Токио сделал заместитель генерального секретаря местного правительства Сэйдзи Кихара. Чиновник уточнил, что японская сторона продолжит принимать меры для обеспечения безопасности работы орбитальной околоземной станции.

По данным NASA, Россия пока не уведомила о своем уходе из проекта МКС, хотя США должны быть уведомлены заранее в соответствии с соглашением о сотрудничестве. Сэйдзи Кихара, замгенсека кабмина Японии

Напомним, что новый гала "Роскосмоса" Юрий Борисов на встрече с российским президентом Владимиром Путиным сообщил о том, что решение о выходе страны из проекта МКС после 2024 года принято. Чиновник добавил, что все международные обязательства перед партнерами будут исполнены.

В Госдепе США сожалеют о решении России уйти из проекта МКС в 2024 году.

Фото и видео: YouTube / s zkeyのスーシーch