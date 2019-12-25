В Госдепе США сожалеют о решении России уйти из проекта МКС в 2024 году

Нед Прайс сказал, что решение РФ стало неожиданностью для Вашингтона.

США сожалеют о решении России выйти из проекта Международной космической станции в 2024 году. Соответствующее заявление сделал в рамках регулярного брифинга с журналистами в Вашингтоне официальный представитель американского внешнеполитического ведомства Нед Прайс. Чиновник уточнил, что объявление Москвы стало неожиданностью.

Мы видели заявление России. Это развитие, вызывающее сожаление, с учетом критически важной научной работы, проводимой на МКС, ценного профессионального сотрудничества, которое было у наших космических агентств. Нед Прайс, пресс-секретарь Госдепа США

Напомним, что 26 июля новый глава государственной корпорации "Роскосмос" Юрий Борисов на первом приеме у президента РФ Владимира путина в новой должности доложил о том, что решение о выходе России из проекта МКС после 2024 года принято.

Фото и видео: YouTube / U.S. Department of State

