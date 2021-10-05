Тосимицу Мотэги рассказал о задаче МИД в отношениях с РФ.

В Японии заявили, что продолжат активные переговоры с Россией по мирному договору. Такое заявление журналистам сделал глава внешнеполитического ведомства Тосимицу Мотэги на первой пресс-конференции, которая состоялась после назначения на должность главы кабинета министров Фумио Кисиды.

Мы хотим и дальше вести активные переговоры на основе нашей позиции - решение территориального вопроса и следующее за ним заключение мирного договора. Тосимицу Мотэги, глава МИД Японии

Эксперт напомнил прессе о том, что недавно общался с российским коллегой Сергеем Лавровым на полях Генеральной Ассамблеи ООН, которая прошла в Нью-Йорке. Токио озвучили Москве готовность развивать двусторонние связи по многим областям. Однако уже несколько десятилетий страны не могут выработать мирное соглашение по результатам Второй мировой войны. Основным препятствием считается территориальный спор о принадлежности прав на южную часть Курильских островов.

Фумио Кисида избран новым премьер-министром Японии.

Фото и видео: YouTube / 外務省 / MOFA