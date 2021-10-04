Фумио Кисида избран новым премьер-министром Японии

Политик занял должность главы правящей Либерально-демократической партии страны 29 сентября.

Председателя правящей Либерально-демократической партии Японии Фумио Кисиду избрали на пост нового премьер-министра страны. Об этом информирует пресс-служба японского парламента.

В ходе голосования Кисида получил 311 из 458 голосов и стал сотым по счету премьер-министром Японии. В ближайшее время он введет в состав кабинета государства 13 новых министров. Известно, что свои посты сохранят глава министерства иностранных дел, а также глава министерства обороны Японии.

Отметим, Кисида занял должность главы правящей Либерально-демократической партии 29 сентября. Политику сейчас 64 года, c 2012 по 2017 год он возглавлял МИД Японии.

Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что экс-президент страны Михаил Саакашвили хотел убить несколько лидеров местной оппозиции.

Видео: YouTube / FNNプライムオンライン