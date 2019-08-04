В Японии произошло землетрясение около АЭС "Фукусима-1"

О разрушениях и пострадавших не сообщается.

На северо-востоке Японии префектуры Фукусимы произошло мощное землетрясение. Национально метеорологическое управление Японии сообщило о толчках магнитудой 6,2.

По данным специалистов, эпицентр находится на глубине около 50 км под океанским дном. Землетрясение ощущалось в Мияги, в Иватэ, а также в столице Японии. О разрушениях и пострадавших данных не поступало.

Также сообщается, что землетрясение не привело к каким-либо внештатным ситуациям на остановленной АЭС "Фукусима-1". В целях безопасности временно приостановлено движение скоростных экспрессов между Токио и городом Сендай.

Видео: VIMPELATOP6