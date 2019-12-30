В Японии подтвердили первый случай заболевания коронавирусом, не связанный с поездкой в Китай

Туризм не стал причиной заболевания коронавирусом, источник - неизвестен.

В Японии подтвердили первый случай заболевания новым коронавирусом, никак не связанным с туризмом. При этом пациент уверяет, что не участвовал в поездках в Китай. Ситуация также никак не связана с гражданами, прибывшими в страну из КНР. Информацию о первом инфицированном подтвердили в Минздраве. Данные привели в агентстве Киодо.

По последним данным от пневмонии нового типа скончались 106 человек. Заразившимся считаются более 4,5 тысяч населения Китая. За пределами КНР заболели жители Таиланда, США, Канады, Вьетнама, Сингапура, Непала, Германии, малайзии, Австралии, Франции, Южной Кореи.

Ранее Piter.tv писал о том, что в России задержали японца за попытку получить секретные данные.

