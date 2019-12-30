На аукционе в Токио продали тунца за $1,8 млн

Покупку оформила компания. владеющая ресторанами суши.

На японском рыбном аукционе в Токио за голубого тунца заплатили $1,8 млн. Об этом сообщает Bloomberg.

За вымирающий вид рыбы весом 278 кг заплатила компания Kiyomura, владелец сети ресторанов суши Sushi Zanmai. Владелец ресторанов Киеси Кимура объяснил покупку желанием угостить клиентов самым вкусным тунцом.

Это далекой не первый раз, когда Kiyomura тратит большие деньги за редкую рыбу. В 2018 году компания заплатила за голубого тунца рекордные $3 млн.

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