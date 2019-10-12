В Японии из-за тайфуна объявлен высший уровень опасности

Жертвой тайфуна стал один человек, чью машину перевернул шквалистый ветер.

В Японии объявлен наивысший уровень опасности из-за тайфуна "Хигибис". Сильнейшие ливни обрушились на 7 префектур: Токио, Нагано, Канагава, Сайтама, Гумма, Яманаси и Сидзуока.

Жертвой тайфуна стал один человек, чью машину перевернул шквалистый ветер. Еще как минимум четыре человека пострадали от разрушения дома в префектуре Тиба.

В префектурах Токио, Вакаяма, Гумма и Сидзуока объявлена немедленная эвакуация. Помощи спасателей ждут около 1,8 млн человек.

Видео: Manila Bulletin Online, Nippon TV News 24 Japan