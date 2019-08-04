В Японии госпитализировали женщину с подозрением на вирус Эбола

В кризисном штабе премьер-министра Японии уже создана группа по сбору информации.

В Японии срочно госпитализировали женщину с подозрением на вирус Эбола. Как стало известно, ранее пожилая женщина посещала Демократическую республику Конго.

70-летняя пациентка была помещена в одну из больниц Токио с температурой 39,2 градуса. При этом тест на малярию показал отрицательный результат. Сама женщина заявила, что во время нахождения в ДРК не контактировала с инфицированными Эболой людьми.

В кризисном штабе премьер-министра Японии уже создана специальная рабочая группа по сбору информации. В настоящее время диагноз пациентки не подтвержден. В июле этого года ВОЗ признал вспышку лихорадки Эбола в ДРК чрезвычайной ситуации международного масштаба.

Видео: YouTube / European Commission