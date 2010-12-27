Во Всеволожском районе спасатели ликвидировали пожар в заброшенных зданиях

Прибывшие на место спасатели потушили пламя всего за час.

Вчера, 28 февраля, во Всеволожском районе Ленобласти произошло возгорание заброшенных зданий. Известно, что горели бесхозные строения в поселке Янино. Об этом сообщает сетевое издание "Невские Новости".

Прибывшие на место спасатели потушили пламя всего за час.

На место инцидента направили дежурные смены 52 пожарно-спасательной части города Санкт-Петербурга и 101 пожарно-спасательной части противопожарной службы Ленинградской области (семь человек, две единицы техники). Пламя охватило бесхозные строения на площади 57 квадратных километров.

Информацией о пострадавших в настоящее время правоохранительные службы не располагают.

Источник: сетевое издание "Невские Новости"