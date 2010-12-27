Все, что интересно!
Войти | Зарегистрироваться
18+
Новости Лента новостей Новости СПб
В Янино отремонтируют проезжую часть по Голландской улице
Сегодня, 18:31
0
Shdaria
199

В Янино отремонтируют проезжую часть по Голландской улице

0
 
 

В поселке Янино из обычной проезжей части сделают современную магистраль.

В Ленобласти в поселке Янино улица Голландская станет городской магистралью с полосами отвода, дренажем и освещением уже в 2018 году. Однако уже до конца текущего года будет осуществлен капитальный ремонт проезжей части, с помощью которого автомобилисты смогут свободно проезжать к новостройкам. 

Напомним, что губернатор Ленобласти Александр Дрозденко запретил комитету Госстройнадзора выдавать положительные заключения о вводе в эксплуатацию жилых домов, которые не обеспечены объектами социальной и транспортной инфраструктурой.
Теги: дорога в янино , новости ленобласти , новости петербург , петербург , янино
Категории: Лента новостей Новости СПб

Оставить комментарий

Новости на эту тему

Загрузка...
5