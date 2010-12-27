В Янино отремонтируют проезжую часть по Голландской улице

В поселке Янино из обычной проезжей части сделают современную магистраль.

В Ленобласти в поселке Янино улица Голландская станет городской магистралью с полосами отвода, дренажем и освещением уже в 2018 году. Однако уже до конца текущего года будет осуществлен капитальный ремонт проезжей части, с помощью которого автомобилисты смогут свободно проезжать к новостройкам.

Напомним, что губернатор Ленобласти Александр Дрозденко запретил комитету Госстройнадзора выдавать положительные заключения о вводе в эксплуатацию жилых домов, которые не обеспечены объектами социальной и транспортной инфраструктурой.