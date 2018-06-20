Петербургский курьер доставки еды умер из-за переработки

Теперь компания будет более внимательно относиться к нагрузке курьеров, даже если они сами берут на себя длинные смены и повышенные обязательства

Один из популярных сервисов доставки еды в Петербурге после смерти одного из сотрудников усилит контроль за их переработками. Об этом рассказала глава PR-службы компании.

Ранее в социальных сетях появилась информация и смерти курьера в Петербурге. Коллеги мужчины рассказали, что у него случился сердечный приступ после десятичасовой смены. Официального подтверждения данного диагноза пока что нет.

В ближайшее время в компании придумают технологическое решение для того, что контролировать переработки курьеров. Также представители компании пообещали помочь родным погибшего.

Ранее на Piter.TV: В Петербурге курьер "подарил" мошенникам новенький iPhone X.

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