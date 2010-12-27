В Ялте перевернулся катер, буксирующий "банан" с 9 отдыхающими

У берегов Ялты перевернулся катер, который буксировал на скорости "банан" с отдыхающими.
ЧП произошло в 250 метрах от берега напротив пляжа "Ялта Интурист". Катер буксировал надувной банан с 9 отдыхающими. На скорости катер перевернулся. Управляющий катером и отдыхающие были в спасательных жилетах. Пострадавших нет.
По факту данного ЧП проводится проверка. Выясняется, есть ли у мужчины разрешение на предоставление подобных услуг.
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Фото: pixabay
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