В Ялте перевернулся катер, буксирующий "банан" с 9 отдыхающими

Сообщается, что пострадавших нет.

У берегов Ялты перевернулся катер, который буксировал на скорости "банан" с отдыхающими.

ЧП произошло в 250 метрах от берега напротив пляжа "Ялта Интурист". Катер буксировал надувной банан с 9 отдыхающими. На скорости катер перевернулся. Управляющий катером и отдыхающие были в спасательных жилетах. Пострадавших нет.

По факту данного ЧП проводится проверка. Выясняется, есть ли у мужчины разрешение на предоставление подобных услуг.

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Фото: pixabay