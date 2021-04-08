Несчастный случай произошел при попытке заехать в гараж.

В Якутске женщина насмерть задавила работника автосервиса. Об этом сообщили региональные правоохранительные органы. Трагедия зафиксирована камерами видеонаблюдения. В местном минздраве уточнили, что работник погиб от полученных травм после наезда транспортного средства. Инцидент произошел в тот момент, когда автоледи пыталась заехать в гаражный бокс. мужчина находился перед автомобилем, показывая, куда следует направить водителю колеса при проезде перед ремонтной "ямой".

Сотрудники скорой помощи попытались реанимировать его. Мужчина скончался от полученных ран, которые оказались несовместимы с жизнью. пресс-служба минздрава Якутска

В Якутии возбудили уголовное дело после пожара с четырьмя погибшими.

Фото и видео: Telegram/SAKHAPRESS