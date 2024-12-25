В Якутске прогнозируют аномальное понижение температуры до 51 градуса

эксперты прогнозируют опасные погодные условия в регионе.

На территории российского города Якутска местные синоптики прогнозируют аномальное понижение температуры до 51 градуса по Цельсию Дополнительно в субъекте нашей страны объявлено штормовое предупреждение. Соответствующее заявление опубликовали через социальные сети сотрудники пресс-службы регионального управления экстренного ведомства. Согласно прогнозу погодц на ывторое января 2025 года, в ночное время на территории города температура воздуха может упасть до минус 51 градуса.

С 1 января по 4 января 2025 года в Якутске и его окрестностях аномально-холодная погода, понижение среднесуточной температуры воздуха ниже климатической нормы на 7°С и более. ГУ МЧС РФ по Якутии

Петербуржцам рассказали, почему елка на Дворцовой площади осталась без звезды.

Фото и видео: Telegram / РИА Новтст и