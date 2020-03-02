Петербуржцам рассказали, почему елка на Дворцовой площади осталась без звезды

Завтра утром она вернется на свое место.

Из-за сильных порывов ветра звезда, украшавшая вершину ёлки на Дворцовой площади, была снята, пояснил Николай Попченков, заместитель руководителя городского центра размещения рекламы (ГЦРР).

Сегодня вечером в городе ожидается еще более сильный ветер, чем сейчас. Был объявлен штормовой режим. Сейчас елка испытывает большую нагрузку от ветра.

Однако звезда, которая весит 80 кг, добавляет дополнительное напряжение дереву. Поэтому решено снять звезду на время. Завтра утром она вернется на свое место.

Ранее мы сообщили о том, что ухудшение погоды прогнозируется 31 декабря в Петербурге.

Видео: Telegram / Mash на Мойке