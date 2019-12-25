Ухудшение погоды прогнозируется 31 декабря в Петербурге

Возможны сильные порывы ветра до 20 метров в секунду.

ГУ МЧС РФ по Петербургу предупредило о плохих погодных условиях в городе 31 декабря. Возможны сильные порывы ветра до 20 метров в секунду.

Согласно прогнозу ФГБУ "Северо-Западное УГМС", 31 декабря в Петербурге прогнозируются порывы ветра до 20 метров в секунду.

Напомним, что в понедельник, 30 декабря, Петербург окажется под влиянием теплого сектора циклона, однако днем через город пройдет холодный атмосферный фронт, который вызовет понижение температуры и превратит дождь в мокрый снег. Прогнозируется усиление ветра западных направлений, способного спровоцировать нагонное наводнение.

Фото: Piter.TV