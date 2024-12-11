В Якутске машина сбила четырех человек на пешеходном переходе

Госпитализация потребовалась троим людям.

На территории российского города Якутск водитель на автомобиле иностранного производства сбил четырех человек. Соответствующая информация распространилась через социальные сети сотрудниками прес-сслужбы регионального управления правоохранительных органов. Известно, что ДТП произошло в тот момент, когда люди переходили дорогу по пешеходному переходу. С места событий медики госпитализировали трех пострадавших.

Около 13 часов дня перекрестке улиц проспект Ленина – Аммосова города Якутска произошел наезд на четырех пешеходов. сообщение Госавтоинспекции по Якутии

Полицейские установили, что 51-летний шофер находился за рулем Toyota Probox. Он проехал на запрещающий сигнал светофора, после чего совершил наезд на четырех пешеходов. Прибывшая бригада скорой медицинской помощи доставила троих пешеходов в больницу.

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Фото и видео: Telegram / РИА Новости