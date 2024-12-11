В Якутии наркокурьер пытался спрятать синтетику в банки с детским питанием

Столичный житель пытался сбыть запрещенку в российском регионе.

На территории Якутии наркокурьер пытался спрятать синтетические запрещенные вещества в банки с детским питанием. Однако российские правоохранительные органы помешали 28-летнему жителю Москвы реализовать криминальную схему. Оперативники задержали подозреваемого. Он объяснил полиции, что привез незаконный товар в город Якутск для реализации клиентам.Наркотические вещества были спрятаны не только в детское питание, но также упакованы в подгузники. В ходе обыска жилища фигуранта расследования обнаружено восемь пакетов с кристаллообразным веществом.

Проведенное исследование показало, что изъятое является мефедроном общей массой порядка четырех килограммов. пресс-служба МВД РФ

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статьям 30 и 228.1 УК РФ. Злоумышленнику избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

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Фото и видео: Telegram / Ирина Волк