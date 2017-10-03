В Якутии микроавтобус упал в водоем: погибла девочка, 6 человек пострадали

Водитель микроавтобуса не справился с управлением, и машина упала в водоем.

Страшная авария произошла накануне, 2 октября, в Таттинском улусе Якутии около 10 часов вечера.

Микроавтобус "Ниссан Караван" ехал по дороге. По неустановленным на данный момент причинам, водитель не справился с управлением, и микроавтобус упал в водоем. В транспортном средстве на момент аварии находилось 13 человек. В результате аварии погибла девочка 2009 года рождения. Еще 6 человек, в том числе двое детей, получили травмы различной тяжести и доставлены в больницу.

На данный момент стало известно, что за рулем микроавтобуса был 22-летний водитель, который занимался извозом. Он зарегистрирован как индивидуальный предприниматель, но разрешения на перевозку людей у него нет. В микроавтобусе установлены дополнительные сидения. Сиденья не оборудованы ремнями безопасности. На автомобиле шины с разными протекторными рисунками.

ГИБДД выясняет все обстоятельства и причины аварии.

Видео: Piter.TV