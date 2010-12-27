В Якутии мать оставила дома одних без еды и тепла 4 маленьких детей

Самому младшему ребенку 10 месяцев, а старшей девочке 7 лет.

В Якутии в небольшом домике были обнаружены четверо исхудавших замерших детей, которых мать заперла в доме и ушла пить на несколько дней.

В одном из сел в в Амгинском районе Якутии инспектор ПДН обнаружил на окраине небольшой дом на замке. Когда мужчина стал уходить, он услышал детские голоса. Выяснилось, что дома находились 4 истощенных замерзающих ребенка в возрасте от 10 месяцев до 7 лет. Старшая девочка присматривала за младшими несколько дней.

Девочка сказала, что мама ушла по делам и пока не вернулась. "Заботливая" мать оставила детям засохшие макароны на дне кастрюли. Дом заперла снаружи на висячий замок. Дом отапливался только небольшим электрообогревателем. Вскоре была найдена и горе-мамаша. Она находилась дома у своего знакомого, где они вместе распивали алкоголь.

Дети были госпитализированы в больницу, где было выявлено сильное истощение у всех детей. По данному факту следственные органы проводят проверку, по результатам которой будет вынесено процессуальное решение.

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