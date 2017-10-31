В Якутии умерла 1,5-годовалая девочка из-за отказа госпитализировать ее в больницу

Медики со "скорой", вызванные дважды, не госпитализировали малышку в тяжелом состоянии.

Страшная трагедия произошла в поселке Айхаль Мирнинского района Республики Саха (Якутия). В результате ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей сотрудниками неотложной помощи умерла 1,5- годовалая девочка.

По факту смерти в медучреждении малолетнего ребенка Марнинским межрайонным следственным комитетом СУ СК России по Республике Саха (Якутия) возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей".

В ходе следствия на данном этапе удалось выяснить, что мать девочки 28 октября дважды вызывала "скорую" из-за высокой температуры у маленького ребенка. Однако и в первом и втором случае медработники не приняли мер к госпитализации ребенка, а рекомендовали женщине обратиться к участковому педиатру. 29 октября женщина самостоятельно отвезла малышку в Айхальскую больницу, где участковым педиатром ребенок был направлен стационар с диагнозом ОРВИ (острый ринофарингит, острый обструктивный бронхит).

Но, несмотря на предпринятые медиками мероприятия, девочка 30 октября умерла. Была проведена судебно - медицинская экспертиза, в ходе которой была установлена причина смерти: острая форма респираторно - вирусной инфекции, отек легких, острая респираторная недостаточность.

В настоящее время следователем СК России по уголовному делу проводятся необходимые следственные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств и причин произошедшего.

СУ СК РФ по Республике Саха

Расследование уголовного дела продолжается. Ход расследования находится на контроле руководителя следственного управления.

Видео: Piter.TV