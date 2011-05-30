В Wildberries появилась возможность делиться корзиной

Пользователи российского маркетплейса Wildberries теперь могут делиться своей корзиной с товарами с другими клиентами онлайн-площадки. Соответствующее заявление журналистам сделали сотрудники пресс-службы в пресс-службе РВБ (объединенная компания Wildberries и Russ). Специалисты уточнили, что на текущий момент функция уже доступна как на официальном сайте торговой площадки, так и в мобильном приложении.

Теперь клиенты смогут выбрать все или только часть позиций из своей корзины, затем нажать на иконку "поделиться" в правом верхнем углу и отправить сгенерированную ссылку или QR-код в любых мессенджерах и социальных сетях. Получатель при открытии ссылки автоматически добавит в свою корзину товары, которые были в ссылке. Представители компании считают, что такой инструмент позволит продавцам продвигать свои товары через подборки у блогеров или формирование для клиентов тематических списков. Для доступа к услуге по обмену корзинами у обоих пользователей должна быть скачена последняя версия приложения.

Фото: pvz.wb.ru