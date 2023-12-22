В Wildberries опровергли информацию об обысках у Бакальчук после пожара на складе в Шушарах

Ранее, 22 и 23 января, Бакальчук давала показания в ГСУ СК РФ по Петербургу.

Информация о проведении обысков в квартире основательницы и гендиректора Wildberries Татьяны Бакальчук не соответствует действительности. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе компании 29 января.

Об обысках у Бакальчук писал tg-канал "Mash на Мойке".

Распространяемая некоторыми интернет-площадками информация о проведении следственных действий в квартире у основателя и генерального директора компании Татьяны Бакальчук не соответствует действительности. Пресс-служба Wildberries

В Wildberries отметили, что во время визита правоохранителей в офис компании была отправлена повестка дать показания по факту пожара на складе в Шушарах в квартиру гендиректора.

Ранее, 22 и 23 января, Бакальчук давала показания в ГСУ СК РФ по Петербургу. Она отметила, что Wildberries заинтересован в скорейшем установлении причин произошедшего. Сотрудники компании оказывают содействие полиции.

По факту возгорания в складском помещении глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело.

Фото: Telegram / WB на связи