  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Wildberries опровергли информацию об обысках у Бакальчук после пожара на складе в Шушарах
Сегодня, 20:57
84
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

В Wildberries опровергли информацию об обысках у Бакальчук после пожара на складе в Шушарах

0 0

Ранее, 22 и 23 января, Бакальчук давала показания в ГСУ СК РФ по Петербургу.

Информация о проведении обысков в квартире основательницы и гендиректора Wildberries Татьяны Бакальчук не соответствует действительности. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе компании 29 января. 

Об обысках у Бакальчук писал tg-канал "Mash на Мойке". 

Распространяемая некоторыми интернет-площадками информация о проведении следственных действий в квартире у основателя и генерального директора компании Татьяны Бакальчук не соответствует действительности.

Пресс-служба Wildberries

В Wildberries отметили, что во время визита правоохранителей в офис компании была отправлена повестка дать показания по факту пожара на складе в Шушарах в квартиру гендиректора. 

Ранее, 22 и 23 января, Бакальчук давала показания в ГСУ СК РФ по Петербургу. Она отметила, что Wildberries заинтересован в скорейшем установлении причин произошедшего. Сотрудники компании оказывают содействие полиции.

По факту возгорания в складском помещении глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело. 

Фото: Telegram / WB на связи

Теги: пожар на складе wildberries, татьяна бакальчук
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии